Katilin yaşı tartışılıyor

Balıkesir'demotokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde konuşan Akman ailesinin avukatı, katil zanlısının Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini söyledi. Mahkemede ifade veren E.Ö., olay günü alkollü olduğunu ve kendisini babasının yönlendirmediğini savundu. Akman ailesinin avukatı Özden Başak, "Görüntü itibarıyla katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor. Dolayısıyla biz Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. E.Ö. ifadesinde, kendisine ters cevaplar verildiği iddiasında bulundu. Korkunç olayı hatırlamadığının söyleyerek pişkin bir savunmaya imza attı. Azmettirici olarak yargılanan Orhan Özdemir ise suçlamaları reddetti.