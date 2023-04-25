Katiliyle asansöre binmiş

İstanbul'da 22 yaşındaki Buket Yorgancı, Aydın Altay (29) tarafından 23 Nisan'da Göktürk'teki bir evde silahla öldürüldü. Evini kiraya veren kişinin, genç kadının çıplak haldeki cesedini bulması üzerine harekete geçen Gayrettepe Cinayet Büro dedektifleri, Aydın Altay'ın izine önceki akşam Gaziosmanpaşa'da ulaştı. Polisten kaçamayacağını anlayan Aydın Altay, aynı silahla yaşamına son verdi.18 suçtan sabıka kaydı bulunan Aydın Altay'ın, ocak ayında öldürülen Tuncay Kurban'ın da katili olduğu ve bu suçtan arandığı, o günden beri Göktürk'teki evde saklandığı ortaya çıktı. Altay'ın saklandığı bu evin sahibi ise harita mühendisi H.Ö. çıktı. H.Ö.'nün evi, galerici olan bir arkadaşı aracılığıyla Aydın Altay ve R.Ö.'ye (25) kiraladığı belirlendi. Polis, R.Ö.'yü bulmak için çalışmalarını sürdürürken, 6 suç kaydı çıkan Buket Yorgancı'nın son anlarına ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Buket Yorgancı'nın, katili ile asansöre bindiği görüldü.