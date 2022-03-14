Küfürleşme cinayetinde flaş gelişme! Katiliyle aynı karede...

Adana'da bir hafta önce yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ın katili arkadaşı Bilal Kırmızıgül çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan 20 yaşındaki Bilal Kırmızıgül, "Küfürleşme yüzünden kavga ettik ve beni darp etti. Olaydan bir gün sonra berberde tıraş olduğunu gördüm. Berber çıkışı korkutmak amaçlı ateş ettim amacım öldürmek değildi" dedi ve tutuklandı. Ayrıca hayatını kaybeden Ramazan Tutal'ın katiliyle aynı karede poz verdiği ortaya çıktı.
BERBER ÇIKIŞI ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 7 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Berberde tıraş olan Ramazan Tutal, eve gitmek için Çukurova Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Tutal, bacağına, koltuk altına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle yerde kanlar içinde kalırken, saldırganlar da kaçıp izini kaybettirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ramazan Tutal (solda) ve Bilal Kırmızıgül (sağda)
TARTIŞIP TEHDİT ETMİŞ
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve Ramazan Tutal'ın, en son görüştüğü kişi olan Bilal Kırmızıgül (20) ile tartışıp, birbirlerini tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Polis, Kırmızıgül'ü arkadaşının Dedekorkut Mahallesi'nde yer alan evinde saklandığını tespit etti ve söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyerek, yakaladı.
"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Gözaltına alınan Kırmızıgül, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Ramazan Tutal'ı berberde gördüğünü, tıraşı bitip dışarı çıkınca harekete geçtiğini anlatan Kırmızıgül, "Ramazan, olaydan bir gün önce aramızda küfürleşme yüzünden çıkan kavgada beni darp etti. Bende bir gün sonra Ramazan'ı berberde tıraş olurken gördüm. Tıraş çıkışı korkutmak amaçlı ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dedi.
AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bilal Kırmızıgül, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada katil ve kurbanın bir arada olduğu fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Kırmızıgül'ün daha önce Ramazan Tutal ile arkadaş oldukları, ancak son dönemde aralarının açıldığı öğrenildi. İkilinin, bir etkinlikte bir araya gelip, objektiflere poz verdiği de görüldü.