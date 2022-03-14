Küfürleşme cinayetinde flaş gelişme! Katiliyle aynı karede...

Adana'da bir hafta önce yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ın katili arkadaşı Bilal Kırmızıgül çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan 20 yaşındaki Bilal Kırmızıgül, "Küfürleşme yüzünden kavga ettik ve beni darp etti. Olaydan bir gün sonra berberde tıraş olduğunu gördüm. Berber çıkışı korkutmak amaçlı ateş ettim amacım öldürmek değildi" dedi ve tutuklandı. Ayrıca hayatını kaybeden Ramazan Tutal'ın katiliyle aynı karede poz verdiği ortaya çıktı.

BERBER ÇIKIŞI ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 7 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Berberde tıraş olan Ramazan Tutal, eve gitmek için Çukurova Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. Tutal, bacağına, koltuk altına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle yerde kanlar içinde kalırken, saldırganlar da kaçıp izini kaybettirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.