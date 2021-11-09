Katiliyle selfie çekmiş

Antalya Alanya
'da geçen cumartesi günü işyerinde öldürülen İbrahim Durmazer'in (50) katil zanlısı Levent Düsün (64) ile birlikte cinayetten birkaç gün önce birlikte selfie çektirdikleri ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk babası Durmazer, Kayabaşı köyündeki arazisine pandemi sürecinde bir kulübe yaptı. İkili zaman zaman kulübeye gidip birlikte vakit geçiriyordu. Kısa süre önce Durmazer kulübenin anahtarını değiştirdi. Bu duruma sinirlenen Düsün, önceki gün arkadaşı Durmazer'in iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Düsün yanındaki tüfekle Durmazer'i göğsünden vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.
BİRİ CEZAEVİNE, DİĞERİ KARA TOPRAĞA...
Bu arada İbrahim Durmazer'in birkaç gün önce söz konusu kulübede katili ile selfie çektiği ortaya çıktı. Düsün cinayetin ardından tutuklanırken, İbrahim Durmazer ise Konaklı mahalle mezarlığında toprağa verildi.