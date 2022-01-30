Katiller adım adım yakalandı

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firari Yeşil ve Dakman için de sürek avı başlatıldı
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarını yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.
İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine burayı hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi. Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.
Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve diğer deliller ışığında titiz bir çalışma yürüten polis, ikilinin izine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.