Katillerin cezasına istinaftan onama

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası ile diğer 18 yaşından küçük sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'dan verilen beraat kararına yönelik inceleme İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf) tamamladı. İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmetti. B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu.