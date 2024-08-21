Katillerini kapıda karşılamış

İstanbul Kadıköy'de eşinden ayrılan ve tek başına yaşadığı öğrenilen müzisyen Çınar Ersanlı (40), 18 Ağustos günü evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu. Müzisyenin boğularak öldürüldüğü tespit edilince Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler Ersanlı'nın evine son giriş çıkış yapan Mehmet Ali U. ve Emre E.'yi Beşiktaş'ta yakaladı. Ersanlı ile daha önceden tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını anlatan şüpheliler, "Olay günü onun evinde alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Olay gerçekleşti" diye ifade verdi. İki şüpheli de tutuklandı. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Çınar Ersanlı'nın katillerine apartman kapısını açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ersanlı iki şüpheliyi kapıda karşılayıp evine alıyor. Şüphelilerden birinin eli boş gelip sırtında çantayla çıktığı anlar da kameralara takıldı. Olayın gasp amaçlı olup olmadığı soruşturmadan sonra netlik kazanacak.