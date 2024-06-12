Kâtipler noterin yokluğunda zimmete para geçirdi

İstanbul'da noterin hasta annesiyle ilgilenmesini fırsat bilerek vergi dairesine yatırılması gereken parayı geç yatırıp araç alım satımı yaptıkları iddia edilen başkâtip ve kâtip hakkında 34.5 yıl hapis cezası talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Bürosu'nca yapılan ihbar yazılarında, Üsküdar'daki noterin vergi dairesine yatırması gereken harç, damga vergisi, değerli kâğıt bedeli ve motorlu araç tescil belge bedellerini geç yatırdığı anlaşıldı. 3 ila 128 gün arasında değişen sürelerde gecikmeli yatırılan bedelin 5 milyon 417 bin TL olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan noter B.Y., yolsuzlukların eski başkâtip Sevgi Ö. ve onun referansıyla işe alınan eski kâtip Serkan Ö. tarafından yapıldığını bildirdi. Noterin ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Noter B.Y., 3 yıl önce kardeşini kaybettiğini, annesinin Alzheimer olması nedeniyle sadece haftanın 3 günü notere uğradığını söyledi.Annesinin hastalığıyla ilgilendiği dönemde başkâtip Sevgi Ö.'nün kendisine güven duymasını sağladığını belirten noter, 8 milyon TL zararlarının olduğunu söyledi. Bu dönemde Sevgi Ö. ile Serkan Ö.'nün araç alım satımı yaptıklarını belirtti. Ödenmeyen harçlar ve KDV için denetimden önce sahte makbuz düzenleyen iki şüpheliden Sevgi Ö.'nün 1 yıl içinde 11 araç, Serkan Ö.'nün ise 6 araç alım satımı yaptığı ortaya çıktı. Türkiye Bankalar Birliği de şüphelilerin hesap hareketlerinde 10 milyon 751 bin lira para çıkışı olduğunu bildirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, "Zincirleme şekilde zimmet" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda ayrı ayrı 9 yıl 4 ay 15 günden 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.