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Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:38 Son Güncelleme: 14.3.2022 10:44

Katırcıoğlu’ndan kurgu röportaja tepki: “Ne işlere kaldınız”

ABBAS ÇAKAR
Katırcıoğlu’ndan kurgu röportaja tepki: “Ne işlere kaldınız”

İstanbul Kadıköy’de katıldığı sokak röportajında kimliğini ve yüzünü gizleyip, Geçinemiyoruz” diyen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’e bir tepki de AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan geldi: “Yalan ve yüzsüzlükte çığır açtınız!”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, kurgu bir sokak röportajına katıldı. Maskesiyle yüzünü ve kimliğini gizlemeye çalışan Narin, kendini normal bir vatandaş gibi tanıtarak röportajı yapan kişinin, 'Sizce erken seçim olmalı mı?' sorusuna, "Olmalı. Çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Alışverişimi yapamıyorum. Onun için erken seçim olmalı" diye cevap verdi.

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Yayını hazırlayan kişinin 'Peki olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun?' sorusunu da cevaplayan Narin, "Şu anki mevcut partiye oy vermeyeceğim kesin. Başka bir partiye oy verebilirim. Hangi parti olur, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir!" diye rol de yaptı. 'Peki neden Cumhuriyet Halk Partisi?' sorusuna ise "Şu anda muhalefet ondan. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bakıyorum, Ankara Belediyesi'ne bakıyorum vatandaşın sorunlarına, esnafa, çocuklara internet ulaşımına daha iyi çalışmalar yapıyorlar. O partinin daha iyi yönetim yapacağını düşünüyorum" dedi.

ORTAYA ÇIKTI
Narin'in kimliğini saklayarak yaptığı sokak röportajının ortaya çıkmasının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'ndan da tepki geldi. CHP'nin yalan ve yüzsüzlükte çığır açtığını ifade eden Katırcıoğlu, "Sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında 'Geçinemiyorum, CHP'ye oy verebilirim' diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıkıyor. Yalan ve yüzsüzlükte çığır açtınız. Ne işlere kaldınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

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Katırcıoğlu’ndan kurgu röportaja tepki: “Ne işlere kaldınız”
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