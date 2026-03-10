Haberler Yaşam Haberleri Katırla uyuşturucu sevkiyatı
Giriş Tarihi: 10.03.2026

Kerim CENGİL
Van ve Hakkâri'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahısların hareketleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilerek takibe alındı. Katırları kullanarak uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri havadan yapılan keşif ve takip sayesinde yakayı ele verdi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında; 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin 10 kilogram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı.

