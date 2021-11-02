Katledilen Filistinli çocukları için Türkiye’de şikayetçi oldular

Ramazan ayına denk gelen geçtiğimiz Mayıs'tan beri İsrailli güvenlik güçleri Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere karşı yoğun şekilde saldırılar gerçekleştirmişti. Olaylarda ölen bazı çocukların aileleri, katliamın sorumlularının yargılanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan bazı mağdurlar ve avukatları, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Yapılan açıklamada, İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere ibadet yerlerine saldırdığı, evlerde ve sokaklarda Filistinlilere yönelik keyfi tutuklamalar yapıldığı, bazılarının ise katledildiği belirtildi. İsrail'in saldırıları sırasında birçok medya mensubunun haber yapma imkanının da engellendiği, aralarında Türk gazetecilerin de olduğu bazı medya mensuplarının yaralandığı anımsatıldı.

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İsrail saldırılarının Kudüs ve Batı Şeria'dan sonra Gazze'ye bombalama ve hava saldırıları ile devam ettiği, 11 gün boyunca süren bombardıman ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısını 253 olarak açıkladığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerden 15'inin bebek olmak üzere 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı belirtildi. İsrail tarafından en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiği olaylarda, 1800 konutun yıkıldığı, 6 bin 800 meskenin zarar gördüğü dile getirildi.



Ölen 253 kişi, yaralanan binlerce kişi ve işlenen tüm diğer suçların mağdurları için yargılama yapılmasını talep edildi. İsrail'in füze saldırısında, sokakta evine yürürken katledilen 11 yaşındaki Dima Saad Ali Asaliya, evlerinde anneleri Abeer Thamr Ali Ashkantna (30) ile birlikte bombardımanda hayatını kaybeden Dana (9 yaş), Lana (6 yaş), Yahya (4), Zain (2) kardeşler ile yine evi bombalanan ve bu bombalamada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hala Hussein Raafat Al-Rifi'nin katledilmelerinin soruşturulması istendi

BAŞ SUÇLULAR

Yargılanmaları talep edilen baş suçluların Benyamin Netenyahu olmak üzere Aviv Kochavi, Benjamin Benny Gantz, Amiram Norkin, Eliezer Toledano, Nri Horvits, David Salma, Aharon Halifa, Oded Basik, Tamer Yaday, Nemrut Aloni, Afekhay Adrei'nin olduğu belirtildi. Soruşturma sürecinde tespit edilecek İsrail askerlerinin de olayın sanıkları olduğu kaydedildi.



Söz konusu saldırılar sırasında İsrailli siyasi ve askeri kişiler tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, İnsancıl Hukuka İlişkin Sözleşmeler, BM sözleşmeleri ile Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen insanlığa karşı suçlar işlendiği vurgulandı. Türkiye mevzuatındaki evrensel yargı yetkisi çerçevesinde yapılan şikayette insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve soruşturma aşamasında tespit edilebilecek suçlardan dolayı yargılama yapılması talep edildi.

TÜM İNSANLIĞIN BEKLENTİSİ

Grup adına açıklama yapan avukat Gülden Sönmez, "İsrail'in işgal sürecinden bu yana Filistinlilere yönelik suçlarının yargılanması bütün insanlık ailesinin ortak beklentisidir. Gazze'de hayatını kaybeden tüm çocuklar için, Mayıs 2021'den beri hapishanede olan keyfi olarak tutulan Filistinliler için bugün İstanbul Çağlayan Adliye'sinde Türkiye'nin evrensel yargı yetkisinden kaynaklanan mevzuat imkanını kullanarak Türkiye'de suç duyurusunda bulunduk. Umuyoruz ki Türkiye mahkemelerinde masum Filistinli çocuklara karşı işlenen, insanlığa karşı suçlardan dolayı belki de bütün insanlığın umudu olan adalete erişim mümkün olacaktır" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Mağdurlar yakınlarından Ensar Ebu Owda ise çevirmen aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'den, İstanbul'dan bütün mazlumların ve mağdurların aileleri adına ve Filistin halkı adına burada bir mahkeme, bir yargı konusu açmaktayız, bir dava açmaktayız. Bu çıktığımız yoldaki istikrar ve bütün insan hakları, insan hakları alanında çalışan kurumları ve Türkiye'deki ve uluslararası kurumları bu davayı desteklemeye çağırıyoruz. Baştan alarak sayın avukatlara, bu davanın avukatları ve İstanbul Savcısına, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyoruz. Umuyoruz ki bu işgalciler yaptıklarından sorumlu tutulur ve inşallah yakında bunları, yaptıklarının bedellerini ödemiş bir şekilde görürüz, Filistin'deki aileler ve mazlumların adına" diye konuştu.