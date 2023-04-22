Katliam firarisi bir yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü akraba ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile atiş açıldı. Saldırıda Garibe (45) ve Abdurrahman (48) Dağ ile çocukları Naime (17), Mahir (6) ve Songül (14) ağır yaralandı. Anne Garibe Dağ ile kızı Naime kurtarılamadı. Jandarma tarafından bir yıldır sürdürlen çalışma sonucunda saldırının şüphelisi E.H.'nin Bağlar'da bir evde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda E.H. yakalandı. Üç "tasarlayarak adam öldürme", bir "kasten adam öldürme", iki "hırsızlık" ve bir "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 7 dosyası olan ve 3 yıldır aranan E.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.