Katliam gibi

Burdur
'un Yeşilova ilçesine bağlı Bayırbaşı Köyü imamı Şenol Özalp (54), üniversiteyi kazanan kızını yurda yerleştirmek için Isparta'ya gitti. Yeşilova Devlet Hastanesi'nde çalışan Günaydın Cirit Baş da (47), eşi ve çocuklarını alıp, Özalp'ın otomobiliyle, Isparta'daki kayınpederi ve kayınvalidesini ziyarete gitti. Grup, önceki gün de evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak Harmanlı köyü yakınlarına geldiklerinde, kontrolden çıkan Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın'ın (58) kullandığı traktöre, ardından da Şenol Özalp'ın kullandığı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde, Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47), eşi Bayram Baş (49), çocukları Mehmet Emre Baş
(6) ile Yağmur Baş (7) yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Yusuf Akın (58) ise yaralandı. Gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Aydoğan (48), tutuklandı. Baş ailesi, Harmanlı köyünde, yan yana toprağa verildi.
BABASININ ARABASIYLA...
Gaziantep
Nizip ilçesinde yaşayan Necmettin Safi, akraba ziyareti için Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesine geldi. Oğlu Ümit Safi (17) ise önceki akşam ehliyetsiz olduğu halde babasının aracını alarak, kardeşleri Muhammed Safi
(4) ve Abdusselam Safi (14) ile kuzeni Eyyüp Ensar Çetiz'i (9) gezmeye çıkardı. Ancak Viranşehir yolunda kontrolden çıkan araç, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan 4 çocuk da, kaldırıldıkları hastanelerde öldü. Kaza kurbanı çocuklar, Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Erdoğan ÖZTÜRK - Lütfü YALGI - Mehmet YILDIRIM - Tuna ÇAM
/ SABAH