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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın’da otomobil, TIR’a arkadan çarparak takla attı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Muğla’da ise otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü Meryem feci şekilde can verdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Dolunay Yıldırım'ın (21) kullandığı otomobil önceki gece, bir dinlenme tesisinden çıktığı idida edilen Mehmet Cura'nın kullandığı TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kazada otomobildeki Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin (21) hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. TIR şoförü Mehmet Cura gözaltına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde, motosikletle Muğla-Antalya yolundan karşıya geçmeye çalışan Meryem Küçükünal'a (21), otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklenen genç kız, olay yerinde öldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanda açılan stabilize yolda devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Alaettin Atar (44), hayatını kaybetti.
Burdur'un Yaylabeli köyünde, devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Şengül (42) öldü, eşi Keziban Şengül (34) yaralandı.

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Katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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