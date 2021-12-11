Katliam gibi kaza: 6 ölü 3 yaralı

Yakınlarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Ankara’ya gelen akrabaların bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Dün sabah saatlerinde Yusuf Öğüt'ün kullandığı otomobil, Kahramankazan-Ankara karayolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza sonucu sürücü Yusuf Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti.
Mustafa T., Mahmut P. ve Mahmut B. ise ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Yusuf Öğüt ile 4 akrabasının, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarını hastanede ziyaret ederek başsağlığı diledi. Cenazelerden 4'ünün Eskişehir, birinin Kahramankazan, diğerinin de Çamlıdere ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.