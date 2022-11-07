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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 18 yaralı

Ağrı’da freni patlayan yolcu otobüsü yoldan çıkarak kamyon ve TIR’a çarptı. Kaza nedeniyle araçlar alev topuna dönerken 7 kişi feci şekilde can verdi, 18 kişi de yaralandı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 18 yaralı
Van'dan Ağrı'ya giden, içinde 21 yolcunun bulunduğu otobüsün freni patladı. Kontrolden çıkan otobüs karşı şeritten gelen pancar yüklü kamyon ve TIR ile çarpıştı. Yolcu otobüsü ve diğer araçlar alev aldı. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yolculardan Mehmet Latif Işık, dehşet anlarını şöyle anlattı: "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Biz arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı atlayarak kurtulduk. Yerde birçok kişi baygın yatıyordu."

KAZALARA 16 KURBAN
İstanbul'da yakalanan 38 göçmeni, sınır dışı edilmeleri için Diyarbakır'daki geri gönderme merkezine götüren Yücel Yaban'ın kullandığı otobüs, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Suriyeli 2 göçmenin öldüğü kazada, 3'ü jandarma personeli 30 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar'da önce traktöre, ardından bir otomobile çarpan aracın sürücüsü İbrahim Ordu (69) ve eşi Huriye Ordu öldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hatice Erdem (21) hayatını kaybetti.
Bartın'da Mustafa Alaoğlu'nun (15) kullandığı otomobil, elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Alaoğlu öldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet şeridindeki tankerinden inen Metin Güneş (57), bir kamyonun çarpması sonucu öldü.
Kocaeli'nde beton merdivene çarpan kamyonun sürücüsü Mustafa Topal (50) araçta sıkışarak öldü.
Adana'da, TAG otoyolundaki tünel girişine çarparak ön kısmı kopan TIR'ın sürücüsü Mehmet Cavlak öldü.
Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Mehmet Tatarca hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan İbrahim Kaya (77) öldü.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramiz Karaer can verdi.
Samsun'da iki ticari aracın karıştığı kazada Cengiz Çavuş yaşamını yitirdi.
Ankara'da kaldırımda yürüyen Merve Onaycı, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2.92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Kadir İrfan Sözügüzel tutuklandı.
İzmir'de bisikletiyle gezen Şevket Kıvılcım (34) kamyonun çarpması sonucu öldü.
Zonguldak Ereğli'de elektrikli bisikletiyle seyreden Mehmet Ali Turan'a (60) TIR çarptı. Turan hastanede hayatını kaybederken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Furkan NEHRİ- Recep ÇİRİK-Ali ALTUNTAŞ-Erdoğan ÖZTÜRK-Ziya RAMOĞLU-Ali Faik ATAY-Abbas ÇAKAR-Ömer ÇETİN

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Katliam gibi kaza: 7 ölü, 18 yaralı
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