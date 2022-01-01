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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Katliam gibi kazada sürücü alkollü çıktı

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Katliam gibi kazada sürücü alkollü çıktı

Aksaray’da kızlarında yılbaşı yemeği yedikten sonra evlerine dönen Ergün ailesinin aracı, karşıdan gelen Nuri Bal’ın kullandığı araçla çarpıştı. 7 kişi ölürken Bal’ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi

Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Yeni yılın ilk dakikalarında merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Yeşilova beldesinden gelen Nuri Bal (60) idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün (47) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu (22) ile torunları Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.



Feci kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Öte yandan Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.
Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesine getirildi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığına gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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Katliam gibi kazada sürücü alkollü çıktı
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