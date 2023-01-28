Katliam gibi kazada yaralanmıştı! 161 gün sonra hayatını kaybetti

İkinci kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nofa Çelik, kazadan 161 gün sonra hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgundan alınıp, Derik ilçesindeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen kazada Yusuf Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen 6 yaşındaki Şervan ve 11 yaşındaki Mihriban Tanrısever ile 80 yaşındaki İbrahim Halil Has ve 35 yaşındaki İnan Berk öldü. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını takibe başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, önce çok sayıda kişiye, ardından da apartmana çarparak durdu.

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) yaşamlarını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana gelmiş ve kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı tutuklanmıştı.