Katliam gibi kazadaki sır düğümünü adli tıp çözecek

İstanbul Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda geçtiğimiz cumartesi günü akşam 19.30 sıralarında Arnavutköy yönünde ilerleyen Enes Durukan idaresindeki araç refüje çarpıp karşı şeride doğru uçarak çocukları Muhammed Emin ve Sudenaz ile seyir halinde olan Mehmet Bülbül idaresindeki aracın üzerine düştü ve aracı adeta ezerek savruldu.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki aracın da ağır hasar aldığı katliam gibi kaza sonucu araçları kullanan şoförler Enes Durukan ve Mehmet Bülbül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Bülbül'ün çocukları Muhammed Emin ile Sudenaz da kurtarılamadı. Vefat eden baba ve çocukları sevdiklerinin gözyaşları eşliğinde önceki gün Sultangazi Veysel Karani Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katliam gibi kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ilk tespitlere kusurun hayatını kaybeden Enes Durukan'da olduğu belirlendi. 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın nedeni de belirsizliğini korurken soruşturma kapsamında Dündar'ın alkollü olduğunun tespitinin kaza sonrası uygunsuzluk nedeni ile yapılamayarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı, kazada alkol bilmecesinin Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak olan rapor sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.