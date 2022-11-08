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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Katliam gibi kazadan kurtulanlar anlattı: Dışarıdakiler camları taşla kırıp bizi kurtardı

Ağrı’da 8 kişinin yanarak öldüğü faciada otobüsten kurtulanlar anlattı: Dışarıdan taş atıp camları kırarak bizi kurtardılar. Otobüsü alevler sardığı için kalanlara kimse müdahale edemedi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Katliam gibi kazadan kurtulanlar anlattı: Dışarıdakiler camları taşla kırıp bizi kurtardı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, freni patlayınca karşı yola geçip bir TIR ve bir kamyonla çarpışarak alev alan otobüste yanarak ölen 8 kişinin, otobüs şoförü Abdulkerim Kınay, yolcular Ebrar Tatlı (16), Nevzat Taş (44), Serhat Bayraktutan (23), Muhlise Işık (77) ve Sinan Gürbüz ile yolda bulunan Eşref Tutak (40) ve Emrah Solmaz (42) olduğu belirlendi. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen cesetler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanın görgü tanıklarından Ayhan Solmaz, önce kardeşi Kenan Solmaz'ın kullandığı pancar yüklü kamyonun devrildiğini anlatarak, "Diğer kardeşim Emrah Solmaz ve Eşref Tutak, ona yardıma gitmişti. Gelen bir kepçe, kamyonu kurtarmaya çalışıyordu.




O sırada yukardan hızla gelen otobüs Emrah ve Eşref'e çarparak öldürdü. Sonra bir TIR'a çarpıp bizim kamyonun bulunduğu şeride geçerek, kepçeye ve bizim kamyona çarpıp durdu. Araçlar alev alınca ortalık savaş alanına döndü" dedi. Kaza sırasında arkada olan yolcuların, yardıma gelen vatandaşlar tarafından, otobüsün camları taşla kırılarak kurtarıldığı öğrenildi. Van'dan Erzincan'daki okuluna gitmek için otobüse binen ve camdan çıkarak kurtulan üniversite öğrencisi Zehra Duman, "Ön taraf alev aldı. Yardıma gelenler taşlarla camları kırdı ve dışarı çıktık. Koridorda baygın yatanlar vardı" dedi. Mehmet Latif Işık ise "Otobüsün çarpmasıyla alev alması bir oldu. Ben ortadaydım. Hemen arkaya doğru kaçtım. Dışarıdan taş atıp camları kırdılar. Camlardan atlayarak kurtulduk. Otobüsü alevler sardığı için, içeride kalanları kurtarmak için kimse müdahale edemedi" dedi.


SINAVA GIDIYORDU
Kazada hayatını kaybedenlerden Serhat Bayraktutan'ın, Van'ın Özalp ilçesinde yaşadığı, Kars Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olması için tek dersinin kaldığı öğrenildi. Bayraktutan'ın bu dersinin sınavı için Ağrı'da inip Kars'a geçmek için otobüse bindiği ortaya çıktı.

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Katliam gibi kazadan kurtulanlar anlattı: Dışarıdakiler camları taşla kırıp bizi kurtardı
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