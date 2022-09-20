Katliam günü bir kişiyi daha öldürdü

İstanbul'da16 sabıkası bulunan Güven Güler önceki gün Başakşehir'de arkadaşı Ergül Maden ile yengesi Güllü Güler'i öldürmüş, kuzeni Sevim Güler ile eniştesi Adem T.'yi de yaralamıştı. Katil zanlısı, Fatih'te ise kimlik kontrolü yapan polis memurları O.K. ile Ö.K.'yi silahla vurmuştu. Küçükçekmece'de viyadük altında yakalanan Güler, Asayiş Şube Cinayet Büro'daki ilk sorgusunda, yaptıklarını inkâr etti. Uyuşturucu bağımlısı Güler'in yanı sıra biri küçük yaşta olmak üzere 2 kişi daha gözaltına alındı. Güler'in olay günü bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Başakşehir'de tartıştığı Celal Meşgül'ü silahla vuran Güler'in İDO'dan bilet alıp deniz yoluyla Yalova'ya kaçmayı planladığı belirlendi. Bu arada Ergül Maden ile Güllü Güler'in cenazeleri dün defnedildi.