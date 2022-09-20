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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Katliam günü bir kişiyi daha öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Katliam günü bir kişiyi daha öldürdü
İstanbul'da 16 sabıkası bulunan Güven Güler önceki gün Başakşehir'de arkadaşı Ergül Maden ile yengesi Güllü Güler'i öldürmüş, kuzeni Sevim Güler ile eniştesi Adem T.'yi de yaralamıştı. Katil zanlısı, Fatih'te ise kimlik kontrolü yapan polis memurları O.K. ile Ö.K.'yi silahla vurmuştu. Küçükçekmece'de viyadük altında yakalanan Güler, Asayiş Şube Cinayet Büro'daki ilk sorgusunda, yaptıklarını inkâr etti. Uyuşturucu bağımlısı Güler'in yanı sıra biri küçük yaşta olmak üzere 2 kişi daha gözaltına alındı. Güler'in olay günü bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre Başakşehir'de tartıştığı Celal Meşgül'ü silahla vuran Güler'in İDO'dan bilet alıp deniz yoluyla Yalova'ya kaçmayı planladığı belirlendi. Bu arada Ergül Maden ile Güllü Güler'in cenazeleri dün defnedildi. -

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Katliam günü bir kişiyi daha öldürdü
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