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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Katliam yapan damat yakalandı

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Katliam yapan damat yakalandı
Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, eşinin annesi, babası ve anneannesini öldürdükten sonra kaçan 25 yaşındaki Mert Muharrem Taşkın, saklandığı barakada yakalandı.
Olay, önceki akşam Afyonkarahisar'ın Merkez Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve daha önce hakkında 2 kez uzaklaştırma cezası verilen Mert Muharrem Taşkın, eşi Havvanur Şenol Taşkın'ın baba evine gitti. Çocuğunu görmek isteyen Taşkın ile eşi ve eşinin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşkın, evin bahçesinde eşi Havvanur Şenol Taşkın (24), babası Adem Şenol (45), annesi Cemile Şenol (43) ve anneanne Emine Tanış'a (66) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Havvanur Şenol Taşkın, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



BARAKADA YAKALANDI
Jandarma, olaydan sonra kaçan zanlı Mert Muharrem Taşkın'ı Afyonkarahisar Kışlacık Mahallesi'nde saklandığı barakada yakaladı. Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin yarın boşanma davalarının üçüncü duruşmasının yapılacağı öğrenildi. Öte yandan 2022'de ailevi sorunlardan dolayı ATV'de yayınlanan Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu programa katıldıkları öğrenildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri Çayırbağ Beldesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemi alırken, yakınları gözyaşı döktü. Havvanur Şenol, babası, annesi ve anneannenin cenazeleri traktör römorkunun üzerine konularak cenaze namazı kıldırıldı. Taşkın çiftinin 3 yaşındaki erkek çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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Katliam yapan damat yakalandı
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