Katliam yaptı canına kıydı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Mustafa Hıdır (33), geçtiğimiz gün geç saatlerde, 2 ayrı mahallede arkadaşı olan 4 kişiyi öldürüp, canına kıydı. İddiaya göre Hıdır, gün içinde bazı arkadaşlarıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı arkadaşlarından Yusuf Gadban'ı (36) Vatan Mahallesi'nde tıraş olduğu berberde başına tabancayla ateş ederek öldürdü.Berberdeki cinayetin ardından kaçan şahıs, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Hıdır, girdiği evde Muhammed Mustafa (24) kardeşi Abdullah Mustafa (22) ve Ahmed Nevver'i (29) tabancayla öldürüp, 2'si ağır 3 kişiyi yaraladı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, polisleri görünce 4 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.