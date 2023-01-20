Katliamda faillerden biri eski çalışan çıktı! 400 kilometre takip edip katliamı yaptılar

Silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerde aracın sağında ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor. Olay, 19 Ocak günü saat 00.30 sıralarında uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek ve Diyarbakır'da muayene için randevu aldıkları hastaneye gelmek için Irak'ın Duhok kentinden çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, hafif ticari araçtaki 2 kişi tarafından takibe alındı.
Bir süre sonra ticari araçtan cipe ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipin araçla önünü kesen saldırganlar, aşağı indi. Cipin yanına giden saldırganlar, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, aracın içinden bir çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemleri devam ederken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Irak'ın Duhok kentine gönderildi.
SALDIRI TERMAL KAMERADA
Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların takibe aldıkları cipin peşinden bir dinlenme tesisine girdikleri görüldü. Aradan yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra hafif ticari aracın alandan ayrıldığı tespit edildi. Termal kamera görüntüsünde de şüphelilerin hafif ticari araçla önünü kestikleri cipin sağında ve solunda bulundukları, saldırının ardından araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin olayın ardından 00.38'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt da aldıkları kameraya yansıdı.
TÜRK JANDARMASINA TEŞEKKÜR
Mardin'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin yakınları yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalanması nedeniyle jandarma ve devlet yetkililerine teşekkür ettiler. Saldırıda hayatını kaybeden Abdullah Salih Mustafa Mamîsî'nin Irak'ta imam olduğu, eşi Çimen Şahin Halid ve kızları Hindirin Abdullah Salih ile birlikte Samsun'daki akrabalarını ziyarete gittikleri, Wahide Haydar Casim'ın Diyarbakır'da doktor randevusu olduğu ve oğlu imam Ahmed Celaleddin İbrahim ile birlikte tedavi için yola çıktıkları bildirildi.
IRAK'TA TANINAN İMAMLARDI
Saldırıda ağabeyi ile annesini kaybeden Harbi Celadeddin İbrahim, ağabeyi Ahmed ile Abdullah Salih Mustafa'nın Irak'ın Duhok kentinde tanınan imamlar olduğunu söyledi. İbrahim, "Olayın yaşanmasının üzerinden saatler geçtikten sonra şüphelilerin gözaltına alınması bizleri sevindirdi Bu konu üzerinde duran bizlere bu konuda hep sahipliği yapan destek olan herkese ve özellikle Türk jandarmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz" dedi.
10 YILDIR TÜRKİYE'YE GELİP GİDİYORLAR
Annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Müyesser Abdullah da yaşanan vahşetten kısa süre sonra faillerin yakalanmış olmasının kendi acılarına teselli ettiğini söyleyerek, "Yaşanan feci olayda vefat edenlerden üçü biri babam, biri annem, biri kız kardeşimdi. 10 yıldır ailemiz Türkiye'ye gidip geliyor, benim bir ağabeyim Türkiye'de evi var ve Türkiye'de ikamet ediyor. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Haberi aldığımızda kendimizi kaybettik. En acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok ilgilendiler. Jandarma Komutanımıza, Valimize ve ilgili kurumlar bizlerle yakından çok ilgilendiler. Faillerin kısa sürede yakalandığını öğrendik. Bu da bizim için teselli oldu. Bundan sonraki beklentimiz bu yakalananların hak ettiği cezayı bulmaları ve adalet yönünde hesap vermeleridir" diye konuştu.