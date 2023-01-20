Katliamda faillerden biri eski çalışan çıktı! 400 kilometre takip edip katliamı yaptılar

IRAK'TA TANINAN İMAMLARDI

Saldırıda ağabeyi ile annesini kaybeden Harbi Celadeddin İbrahim, ağabeyi Ahmed ile Abdullah Salih Mustafa'nın Irak'ın Duhok kentinde tanınan imamlar olduğunu söyledi. İbrahim, "Olayın yaşanmasının üzerinden saatler geçtikten sonra şüphelilerin gözaltına alınması bizleri sevindirdi Bu konu üzerinde duran bizlere bu konuda hep sahipliği yapan destek olan herkese ve özellikle Türk jandarmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

10 YILDIR TÜRKİYE'YE GELİP GİDİYORLAR

Annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Müyesser Abdullah da yaşanan vahşetten kısa süre sonra faillerin yakalanmış olmasının kendi acılarına teselli ettiğini söyleyerek, "Yaşanan feci olayda vefat edenlerden üçü biri babam, biri annem, biri kız kardeşimdi. 10 yıldır ailemiz Türkiye'ye gidip geliyor, benim bir ağabeyim Türkiye'de evi var ve Türkiye'de ikamet ediyor. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Haberi aldığımızda kendimizi kaybettik. En acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok ilgilendiler. Jandarma Komutanımıza, Valimize ve ilgili kurumlar bizlerle yakından çok ilgilendiler. Faillerin kısa sürede yakalandığını öğrendik. Bu da bizim için teselli oldu. Bundan sonraki beklentimiz bu yakalananların hak ettiği cezayı bulmaları ve adalet yönünde hesap vermeleridir" diye konuştu.