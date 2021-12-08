Katliamdan ‘sahte aşı kartı’ çıktı

ALMANYA'NIN Brandenburg eyaletinde bir aile dramı yaşandı. 5 kişilik ailede 40 yaşındaki baba David R. önce eşini daha sonra ise 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etti. Başsavcı, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David'in, eşinin patronuna verilmek üzere sahte aşı kartı hazırlattığı, fakat yakalandıkları ve bu sebeple sosyal hizmetlerin çocukları ellerinden alacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen savcı, olayın bu yüzden gerçekleştiğini açıkladı. Sputnik Türkiye