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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Katliamın nedeni, 100 bin liradan 3 milyona çıkan borç

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Katliamın nedeni, 100 bin liradan 3 milyona çıkan borç
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Halil Karaduman'ın 3 kişiyi öldürdüğü katliamın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Halil Karaduman, tefecilik yaptığı öne sürülen İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'den (33) borç para aldı. Ancak zamanında ödeyemeyince, borç katlanarak büyüdü. Önce, sorunun çözünde yardımcı olması için Halil Ülkü'ye (55) giden Karaduman, aralarında çıkan tartışmada göğsünden vurduğu Ülkü'yü ağır yaraladı. Ardından, baba-oğulun yanına gitti.



Bu arada baba-oğul da arabuluculuk yapması için muhtar Mahmut Şimşek'i (52) çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce, Karaduman, baba-oğul ve muhtarı öldürdü. Yakınlarının ikna etmesiyle teslim olan Karaduman ifadesinde, 100 bin liralık borcunun 3 milyon liraya çıkarıldığını, senet yapıp anlaşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Karaduman, tutuklandı.

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Katliamın nedeni, 100 bin liradan 3 milyona çıkan borç
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