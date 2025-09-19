Katliamın nedeni 2 dönüm kıraç arazi 3 ölü

Gaziantep'te kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü. Olay, Oğuzeli ilçesinde kırsal Tınazdere mahallesinde meydana geldi. 2 yıl önce aralarında arazi paylaşımı nedeniyle kan davası bulunan Ahmet Karakurt (55) ve Yusuf Karakurt (45) kardeşler ile Doğan Karakurt (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakurt kardeşler, Doğan Karakurt ile yeğenleri Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan'a (21) silahla ateş açtı. Doğan Karakurt ve Vahap Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Hakan Alpaslan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler Ahmet ve Yusuf Karakurt ise olay yerinden kaçtı. Yapılan soruşturmaya göre, 2 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayıp kan davasına dönen olayda söz konusu 2 dönümlük arazide kıraç olduğu için tarım bile yapılamadığı öğrenildi. İlk olayda Karakurt'ların damadı olan Cuma Alpaslan'ın öldüğü, diğer damatları İsmail Alpaslan'ın ise tutuklandığı öğrenildi. Hâlâ cezaevinde bulunan İsmail Alpaslan'ın son olayda ölen Hakan Alpaslan ve Vahap Alpaslan'ın babası olduğu öğrenildi.