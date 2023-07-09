Katliamın nedeni fabrikadakı pay

Ordulu kardeşler Özden, Özen ve Osman Özkul tarafından 25 yıl önce Kocaeli Gebze'de kurulan Boyaş Metal Kaplama ve Metal şirketi, kataforez kaplama, elektrostatik toz boyama, lazer kesim, büküm, kaynak, kumlama alanlarında faaliyet gösteriyordu. 3 kardeş arasında 3 yıl önce şirketin yönetimi nedeniyle anlaşmazlıklar baş gösterdi ve ortaklıktan ayrılmalar yaşandı. Özden ve Özen Özkul ortak hareket ederek Gebze'de aynı alanda faaliyet gösteren başka bir fabrika kurdu. Osman Özkul ise eski şirkette iki oğluyla birlikte faaliyetini sürdürdü.Ancak ortaklık bitmesine rağmen 3 kardeş arasındaki alacak verecek meselesi hiç bitmedi. Her iki taraf, sürekli olarak birbirlerinden alacaklı olduklarını iddia etti. Yaşanan kavgalar zaman zaman polis karakolunda sonlandı. Osman Özkul, önceki gün memleketi Ordu'dan gelen misafiri spor salonu işletmecisi Zafer Öztürk - Meltem Öztürk çiftiyle birlikte Ömerli'de bir restoranda yemek yedi. Ardından saat 19.00'da Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'taki evlerine döndü.Osman Özkul ve misafirleri burada aynı sitede oturan kardeşleri Özden ve Özen Özkul ile karşılaştı. İddiaya göre Osman Özkul (51), oğulları Burak ve Yasin ve Zafer Öztürk, tartışmaya girdikleri Özden Özkul ve Özen Özkul'a ateş açtı. Yasin Özkul, pompalı tüfekle amcası Özden Özkul'a ateş etti. Kardeşinin yaralandığını gören Özen Özkul da belindeki silahı çekerek kardeşine, yengesine ve yeğenine kurşun yağdırdı.Olayda Osman Özkul, eşi Dilek Özkul (45), oğlu Efe Burak Özkul (25) ve misafiri Zafer Öztürk (48) öldü. Özen Özkul ve Meltem Müzdelife Öztürk (35) de ağır yaralandı. Kan gölüne dönen siteye gelen polis ekipleri Özden Özkul'u gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kardeşler arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin çok yönlü inceleme başlattı.