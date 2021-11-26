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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:09 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:12

Kauçuk fabrikasında yangın çıktı!

ABBAS ÇAKAR
Kauçuk fabrikasında yangın çıktı!

Kocaeli Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi üzeri Topallar Sokak’ta bulunan Kauçuk fabrikasında, sabah saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kartepe İlçesi Çuhane Caddesi Topallar Sokak üzerinde faaliyet gösteren, bir Kauçuk fabrikasında, sabah saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika görevlileri ve çevrede bulunan vatandaşlar, fabrikadan yükselen dumanları görünce, hemen 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kauçuk fabrikasında yangın çıktı!
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