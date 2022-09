’Kavak ağacı’ cinayetinin zanlıları adliyede

Tokat ili Merkez ilçesi Beşören köyü Karaca yaylasında 18 Eylül günü A.N, C.N, Y.N, T.N. isimli 4 kişi ile, aralarında kavak ağacı meselesinden dolayı husumet bulunan D.N. ve E.N. isimli 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olay sonrası ev halkından olan S.N., Ş.N. ve M.N. isimli 3 kişi durumu ağır olarak başından yaralanırken, E.N. ise bacağından hafif şekilde yaralandı. Olayda kullanılan 1 adet av tüfeğine el konularak, olaya karışan Y. N, T.N. ve A.N, C.N. gözaltına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 çocuk annesi Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan S. N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. (57), Y.N. (29), T.N. (23) ve A.N. (77), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi.