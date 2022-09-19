Haberler Yaşam Haberleri 'Kavak ağacı' cinayetinin zanlıları adliyede
Giriş Tarihi: 19.9.2022 15:54 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:34

'Kavak ağacı' cinayetinin zanlıları adliyede

Tokat'ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi.

MİHRİBAN KOÇAKER
’Kavak ağacı’ cinayetinin zanlıları adliyede

Tokat ili Merkez ilçesi Beşören köyü Karaca yaylasında 18 Eylül günü A.N, C.N, Y.N, T.N. isimli 4 kişi ile, aralarında kavak ağacı meselesinden dolayı husumet bulunan D.N. ve E.N. isimli 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olay sonrası ev halkından olan S.N., Ş.N. ve M.N. isimli 3 kişi durumu ağır olarak başından yaralanırken, E.N. ise bacağından hafif şekilde yaralandı. Olayda kullanılan 1 adet av tüfeğine el konularak, olaya karışan Y. N, T.N. ve A.N, C.N. gözaltına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 çocuk annesi Munise Nazik (40), sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan S. N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. (57), Y.N. (29), T.N. (23) ve A.N. (77), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi.

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'Kavak ağacı' cinayetinin zanlıları adliyede
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