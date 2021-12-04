Haberler Yaşam Haberleri Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Serap Görcü bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş Tarihi: 4.12.2021 12:10 Son Güncelleme: 4.12.2021 13:09

Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Serap Görcü bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şahap Kavcıoğlu’nun acı günü! Serap Görcü bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kardeşi Serap Görcü, bugün İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, vefat etti. Vefat haberini duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesaplarından başsağlığı açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

KALIN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Görcü'nün vefatına ilişkin, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden Serap Görcü İstanbul Kartal'da bugün Zeytinlik Ulu Camii'nden öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek

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Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Serap Görcü bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak
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