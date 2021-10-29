"Tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik suçlarına karışan üç şüpheliden S.K. ve P.T., polisler tarafından suçüstü yakalandı. Polislerden kaçmak için teleferiğe binen G.S. isimli yankesici de teleferikte gözaltına alındı. Eyüp Sultan İlçesi'nde kavga ediyormuş süsü vererek kargaşa yaratan ve "Tantanacılık" adı verilen yankesicilik yöntemiyle kavgaları ayırmaya çalışan vatandaşların ceplerinden veya çantalarından telefon, para veya cüzdanlarını çalan üç yankesici yakalanmadan önce son olarak S.C. isimli yabancı uyruklu kişinin çantasını çaldı. Yankesiciler yabancı turisti bir de darp etti. Şüphelilerin aynı gün yine Eyüp Sultan İlçesi'ndeki bir otobüs durağında kavga çıkardıkları ve kavgayı ayırmaya çalışan D.K. isimli kişinin cep telefonunu perdeleme yaparak çaldıkları saptandı. S.K. isimli şüphelinin bir, G.S. isimli şüphelinin ise dört farklı suçtan arandığı ve dört yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. G.S. isimli şüpheli tutuklandı. S.K. ve P.T. isimli şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavga çıkarttılar; ayırmaya çalışanları soydular!