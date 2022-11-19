Haberler Yaşam Haberleri Kavga eden babasına desteğe gelen oğul, yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu
Giriş Tarihi: 19.11.2022 17:07 Son Güncelleme: 19.11.2022 17:42

Kavga eden babasına desteğe gelen oğul, yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu

Kayseri’de taksici ile çaycının alacak verecek kavgasında kan aktı. Kavga eden çaycı babasının yardımına gelen oğlu, taksici yerine yanlışlıkla kendi babasını ve kardeşini vurdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kavga eden babasına desteğe gelen oğul, yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu

Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde çay ocağı işleten M.Ç (57) ile taksi şoförü A.A arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç telefonla oğullarını arayarak yardıma gelmelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen M.Ç'nin oğlu Ö.Ç yanında getirdiği pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Taksici A.A'yı vurmak isteyen Ö.Ç yanlışlıkla babası M.Ç ile kardeşi F.Ç'yi vurdu. Ö.Ç'nin açtığı ateş sonucu taksi durağında da maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun açtığı ateşle yaralanan M.Ç ile diğer oğlu F.Ç ise olay yerinden araçla ayrılarak Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Kavgayı haber alarak olay yerine gelen M.Ç'nin yakınları burada yeniden taksici A.A'ya saldırdı.

Polis kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kavga eden babasına desteğe gelen oğul, yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu
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