Kavga eden karı koca birbirini yaraladı

Kırıkkale merkez Sanayi Mahallesi'nde müstakil evde meydana gelen olayda evin bahçesinde oturan Nurşen K. ve Barış A. henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma evin içinde büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nurşen K. evde bulunan bıçakla Barış A.'yı karnından bıçakla yaraladı. Daha sonra Nurşen K'nın elinden bıçağı alan Barış A. bıçağı sapıyla Nurşen K.'nın başına vurarak yaraladı.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurşen K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Barış A. ise kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesine gitti.