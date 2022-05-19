Kavga eden karı koca birbirini yaraladı

Kadının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurşen K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Barış A. ise kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesine gitti.