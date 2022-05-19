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Giriş Tarihi: 19.5.2022 10:58 Son Güncelleme: 19.5.2022 11:10

Kavga eden karı koca birbirini yaraladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kavga eden karı koca birbirini yaraladı

Boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan tartışmada sonrasında çıkan kavgada koca bıçakla, kadın ise darp sonucu yaralandı.

Kırıkkale merkez Sanayi Mahallesi'nde müstakil evde meydana gelen olayda evin bahçesinde oturan Nurşen K. ve Barış A. henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma evin içinde büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nurşen K. evde bulunan bıçakla Barış A.'yı karnından bıçakla yaraladı. Daha sonra Nurşen K'nın elinden bıçağı alan Barış A. bıçağı sapıyla Nurşen K.'nın başına vurarak yaraladı.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurşen K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Barış A. ise kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesine gitti.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kavga eden karı koca birbirini yaraladı
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