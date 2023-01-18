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Giriş Tarihi: 18.1.2023 01:54

Kavga ettiği kız kardeşini makasla yaraladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, S.C., kavga ettiği kız kardeşi D.C.’yi yüzünden makasla yaraladı. Yaralanan D.C., hastanede kaldırılırken, D.C. ise gözaltına alındı

DHA
Kavga ettiği kız kardeşini makasla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesinde bulunan Murat apartmanındaki bir dairede meydana geldi. S.C. ile kız kardeşi D.C. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. S.C., odada bulunan makasla kardeşi D.C.'yi bacak ve yüzünden yaraladı.

Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı halde buldukları D.C. için sağlık ekiplerinden destek istedi. D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kavga ettiği kız kardeşini makasla yaraladı
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