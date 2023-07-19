Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında olaya karıştığı tespit edilen G.D.,Y.D., B.G., S.K. ve A.K. isimli şahıslar ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 58 suç kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamanın devamında G.D. isimli şahsın pompalı tüfek ile metruk binaya doğru ateş açtığı belirlendi. Açılan ateş sonucunda Ahmet Çal'ın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.