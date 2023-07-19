Pendik Yayalar Mahallesinde dün sabaha karşı silahlı kavga çıktığı bilgisi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hemen olay yerine geçti. Yapılan incelemelerde olay yeri yakınında bulunan metruk bina içerisinden başından vurulmuş halde bir gencin cesedi bulundu.
22 yaşındaki Ahmet Çal'ın ölümüyle ilgili olarak aynı yerde birlikte kaldıkları arkadaşları B.G. ve F.B.'nin ifadesine başvuran ekipler çalışmalarını derinleştirdi.
Yapılan görüşmeden arkadaşlarının vurulduğu sırada olay yerinden kaçarak giden 3 kişiyi gördüklerini söylediler. Polis ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde 1 adet boş kovan, 1 adet kartuş ve 85.3 gram esrar ele geçirildi.
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında olaya karıştığı tespit edilen G.D.,Y.D., B.G., S.K. ve A.K. isimli şahıslar ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 58 suç kayıtları olduğu belirlendi. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamanın devamında G.D. isimli şahsın pompalı tüfek ile metruk binaya doğru ateş açtığı belirlendi. Açılan ateş sonucunda Ahmet Çal'ın başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.