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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:36 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:43

Fatih'te korkunç olay: Kavgada araya giren kahveci öldürüldü!

İstanbul Fatih'te bir kahvede aralarında alacak-verecek meselesi olan iki kişi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen kahvehane sahibi Hakim İşiden hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı. Polis, şüpheli Günay A.’yı gözaltına aldı. Yaralı Engin T’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te korkunç olay: Kavgada araya giren kahveci öldürüldü!

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Süleyman Özbek Efendi Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İddiaya göre Engin T. ile Günay A. aralarında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kahvehanede çıkan tartışma dışarı taşında işletme sahibi Hakim İşiden ikiliyi ayırmak için araya girdi. Günay A. silahını çıkarıp ateş etti Hakim İşiden ve Engin T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan İşiden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki kişiyi vurduğu belirtilen şüpheli Günay A.'nin ise eşini arayarak "Bir kişiyi vurdum" dedikten sonra sonra kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırma sonucunda şüpheli Günay A.'yı iş yerinde yakaladı. Hayatını kaybeden Hakim İşiden'in yakınları kavganın çıkış noktası olarak iddia edilen kıraathanenin camlarını kırdı. Gözaltına alına şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Fatih'te korkunç olay: Kavgada araya giren kahveci öldürüldü!
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