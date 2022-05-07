Kavgada araya girmeye çalışan yeğenini kazara öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, kendilerine ait arazide durdukları sırada, arazide bulunan pulluğun E.K. tarafından çalındığını fark etti. Bunun üzerine, E.K.'yı yakalamak için yola çıkan A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, E.K.'yı Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında durdurdu. A.Ö. ile E.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö., kendisine ait tabanca ile E.K.'yı kurşun yağmuruna tuttu.