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Giriş Tarihi: 10.2.2022 16:09 Son Güncelleme: 10.2.2022 16:19

Kavgada bıçaklanan adam hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kavgada bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Denizli’de eğlence mekânında çıkan kavgada 34 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde gazinoya eğlenmeye giden Mehmet Ali Tosun henüz bilinmeyen bir nedenle karşı masada oturan 4 kişi tartışmaya başladı. Tartışma gazino dışına çıkarak bıçakla kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada bıçaklanan 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun'a olay yerinde yaptığı müdahale sonrası Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı kavga ile ilgili 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kavgada bıçaklanan adam hayatını kaybetti
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