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Giriş Tarihi: 16.8.2022 09:14 Son Güncelleme: 16.8.2022 09:27

Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan 39 yaşındaki Fesih Koyun kaldırıldığı hastanede öldü.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan 39 yaşındaki Fesih Koyun kaldırıldığı hastanede öldü. Yaşamını yitiren Koyun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıçakla yaralanmış halde gelen kişinin ölmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Cinayet ekipleri yapılan araştırmada hayatını kaybeden kişinin Fesih Koyun olduğunu belirledi. Genç adamın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tartıştığı kişiler tarafından kavga sırasında kalbinden bıçaklandığını belirleyen polis olay yerinde çalışma yaptı. Yaşamını yitiren Fesih Koyun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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