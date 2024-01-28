Kavgada darp edilip hastanede öldü: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 16 Ocak 2024 günü saat 00:50 sularında, Derince İlçesi Harikalar Sahili mevkiinde Cafer Karaman(44) ve yanında bulunan T.B.G isimli arkadaşı ile bölgede bulunan C.B(20), C.K(20) ve A.E(17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga esnasında Cafer Karaman ağır yaralanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K, Ç.B ve A.E. Hakkında nöbetçi mahkeme ev hapsi kararı verdi.

TUTUKLANDILAR

Olayda hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanan ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavis devam eden Cafer Karaman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Daha önce gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen C.K, Ç.B ve A.E, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Adli Mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, olayda yaşamını yitiren Karaman'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.