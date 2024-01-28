Haberler Yaşam Haberleri Kavgada darp edilip hastanede öldü: 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.1.2024 20:44 Son Güncelleme: 28.1.2024 21:01

Kavgada darp edilip hastanede öldü: 3 kişi tutuklandı

Kocaeli Derince İlçesinde  henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolay  çıkan  kavgada,  darp edilerek hastaneye kaldırılan   Cafer  Karaman,  12 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Olayla ilgili   adli mercilere sevk edilen  biri çocuk 3 kişi ise tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kavgada darp edilip hastanede öldü: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 16 Ocak 2024 günü saat 00:50 sularında, Derince İlçesi Harikalar Sahili mevkiinde Cafer Karaman(44) ve yanında bulunan T.B.G isimli arkadaşı ile bölgede bulunan C.B(20), C.K(20) ve A.E(17) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga esnasında Cafer Karaman ağır yaralanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan C.K, Ç.B ve A.E. Hakkında nöbetçi mahkeme ev hapsi kararı verdi.

TUTUKLANDILAR
Olayda hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanan ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavis devam eden Cafer Karaman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Daha önce gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen C.K, Ç.B ve A.E, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Adli Mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, olayda yaşamını yitiren Karaman'ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

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Kavgada darp edilip hastanede öldü: 3 kişi tutuklandı
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