Arkadaşına küsen saldırgan dehşet saçtı! ‘Kavgada neden kaçtın’ dedikten sonra kurşun yağdırdı

İstanbul'da daha önce bir kavgada kaçtığı için küstüğü arkadaşına husumet besleyen saldırgan belinden çıkardığı silahla dehşet saçtı. Olay Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Mahmut I. ile husumetli olduğu Ahmet A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenirken, Ahmet A.'nın arkadaşı Murat İmrak araya girdi. Taraflar arasında dakikalarca süren tartışma sonrası Mahmut I., belinden çıkardığı silahla Ahmet A., ve Murat İmrak'a defalarca ateş etti
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1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
Murat İmrak karnına isabet eden kurşun sebebiyle ağır şekilde, Ahmet A. ise ayak bileğinden hafif şekilde yaralandı. Mahmut I., olay yerinden hızla uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşlar polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat İmran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'KÜSTÜĞÜM İÇİN SALDIRDI'
Bacağından yaralanan Ahmet A., polise verdiği ifadesinde Mahmut I., ile bir kaç ay öncesinde tarlabaşında 2-3 kişi ile tartıştıklarını bu sırada Mahmut'un kavgadan kaçtığını bu nedenle küstüklerini anlattı. Olay günü Mahmut'un yanına gelerek kendisini satmadığını söylediğini, Ahmet A., ise görüşmek istemediğini söylemesiyle tartışmanın başladığını anlattı. Kavga sırasında bacağından vurulduğunu ve arkadaşı Murat İmran'ın öldüğünü söyleyen Ahmet A., eski arkadaşından şikayetçi oldu.
ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında heryerde aranan şüpheli Mahmut I., kısa süre sonra saklandığı yerde polisler tarafından yakalandı. Karakolda ifade veren şüpheli olay günü işletmecisi olduğu bardan çıkıp eve gittiği sırada 10 yıllık arkadaşı olan Ahmet A., ve Murat İmrak'ı bir otoparkta gördüğünü ve yanlarına gittiğini anlattı. Ahmet A.'ya daha önceden borcu olduğu için 200 lira verdiğini söyleyen Mahmut I., Ahmet A.'nın kendisine daha önceden Tarlabaşı'nda kavga ettikleri sırada kaçıp gittiğini bu nedenle küfürler savurduğunu, daha sonrada Murat İmrak'ında gelerek saldırmaya başladığını anlattı.
TUTUKLANDI
Silahıyla kendisini savunmak için ateş ettiğini söyleyen şüpheli amacının kimseyi öldürmek olmadığını belirtti. İfadesinin ardından İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinin ardından nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli hakimlikte verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.