Arkadaşına küsen saldırgan dehşet saçtı! ‘Kavgada neden kaçtın’ dedikten sonra kurşun yağdırdı

'KÜSTÜĞÜM İÇİN SALDIRDI'



Bacağından yaralanan Ahmet A., polise verdiği ifadesinde Mahmut I., ile bir kaç ay öncesinde tarlabaşında 2-3 kişi ile tartıştıklarını bu sırada Mahmut'un kavgadan kaçtığını bu nedenle küstüklerini anlattı. Olay günü Mahmut'un yanına gelerek kendisini satmadığını söylediğini, Ahmet A., ise görüşmek istemediğini söylemesiyle tartışmanın başladığını anlattı. Kavga sırasında bacağından vurulduğunu ve arkadaşı Murat İmran'ın öldüğünü söyleyen Ahmet A., eski arkadaşından şikayetçi oldu.

ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında heryerde aranan şüpheli Mahmut I., kısa süre sonra saklandığı yerde polisler tarafından yakalandı. Karakolda ifade veren şüpheli olay günü işletmecisi olduğu bardan çıkıp eve gittiği sırada 10 yıllık arkadaşı olan Ahmet A., ve Murat İmrak'ı bir otoparkta gördüğünü ve yanlarına gittiğini anlattı. Ahmet A.'ya daha önceden borcu olduğu için 200 lira verdiğini söyleyen Mahmut I., Ahmet A.'nın kendisine daha önceden Tarlabaşı'nda kavga ettikleri sırada kaçıp gittiğini bu nedenle küfürler savurduğunu, daha sonrada Murat İmrak'ında gelerek saldırmaya başladığını anlattı.