Kavgada pompalıyla kendini vurdu, öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeyse bir kafede işletme sahibi Onur K. (29) ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle müşteriye vurmaya çalışan Onur K.'nın elindeki silah ateş aldı. Sağ koltuk altına isabet alarak yaralanan Onur K. öldü. Batman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada Özgür Tuncer (31), silahla kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Tuncer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde ise tüfekle vurulan Doğan Yıldırım (57) hayatını kaybederken iki kişi gözaltına alındı.