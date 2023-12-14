Kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında sokakta kavgada sırtından bıçaklanan Ersoy Salih (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersoy Salih, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç adam sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ersoy Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısını yakalanmak için çalışmalarına devam ediyor.