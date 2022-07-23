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Giriş Tarihi: 23.7.2022

Kavgayı ayıracaktı, iki kurşunla öldü

Bursa’da, kardeşinin kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden 45 yaşındaki Yasemin Çedik, vücuduna isabet eden iki kurşunla yaşamını yitirdi. İki genç ise gözaltına alındı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kavgayı ayıracaktı, iki kurşunla öldü
Bursa'da, kardeşi R.C.'nin husumetli olduğu Y.K. ile kavga ettiğini öğrenince olay yerine koşan Yasemin Çedik (45), iki kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yasemin Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çedik, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, alkollü oldukları belirlenen R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Çedik'in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kavgayı ayıracaktı, iki kurşunla öldü
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