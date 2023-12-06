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Giriş Tarihi: 6.12.2023 11:30 Son Güncelleme: 6.12.2023 11:32

Kavgayı ayırırken hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İsaoğlu'nun bir kavgayı ayırmak isterken bıçaklandığı ileri sürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Kavgayı ayırırken hayatını kaybetti

D-100 karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme Işıklar mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşlar yaralı ve kanlar içinde, yerde yatan bir kişiyi gördü. Yaralanan kişinin mahalle sakinlerinden Öner İsaoğlu (30) olduğunu gören bölge sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı alarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bir çok yerinden bıçaklanan İsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarından edinilen bilgi ve İddialara göre; Kartonpiyer ustası olarak çalışan Öner İsaoğlu, kavga eden şahısları ayırmak isterken bıçaklandı.

CENAZE TRABZON'DA

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayda hayatını kaybeden evli ve 1 çouck babası Öner İsaoğlu'nun cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrası aileye yakınlarına teslim edildi. Daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. İsoğlu'nun cenazesinin Yeşilyalı Mahallesi Cumhuriyet Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası Yeşilyalı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Kavgayı ayırırken hayatını kaybetti
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