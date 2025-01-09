Kavgayı ayırmak istedi canından oldu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Esenler Sokak'ta bulunan bir kahvehanede çıkan silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Oyun oynamak isteyen 4 kişilik grupla, işyeri çalışanları arasında 'kirli okey takımı' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan 20 yaşındaki Barış Allak, kafasından vurularak ağır yaralandı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Allak, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildi ancak kurtarılamadı. Kavgayı ayırmaya çalışan kahvehane sahibi 40 yaşındaki S.K. ve F.B. (18) olay sırasında yaralandı. İki ismin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahlı kavganın ardından güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için soruşturma sürüyor.