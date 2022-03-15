Kavgayı ayırmak istedi gözünden oldu

Laf atma kavgasının adresi Beylikdüzü Gürpınar oldu. 8 Mart günü gece vakti bir iş merkezinin karşısındaki bankta oturan H.I., iddiaya göre yoldan geçmekte olan bir kıza laf attı. O esnada yakında bulunan E.D., yeğenine laf atıldığını ileri sürerek belinden çıkardığı kurusıkı tabancasıyla H.I.'nın üzerine koşmaya başladı. İkili arasındaki tansiyonun yükselmesiyle E.D. havaya ateş açmaya başladı. Kaçmaya başlayan H.I., cadde üzerinde bulunan bir markete sığındı. H.I.'yı sığındığı markette yakalayan E.D. genci yaka paça dışarıya çıkardı, silahının kabzasıyla başından yaraladı.

GÖZÜNDEN VURULDU

Yaşanan kavgayı ayırmak için hamle yapan kuaför Yunus Sarp araya girmeye çalıştı. İddiaya göre öfkeli adam sen karışma diyerek havalı tabanca ile ona doğru sıktı. Gözüne isabet eden boncuk bir anda dünyasını kararttı. Yaralanan kuaför Yunus Sarp hastaneye kaldırıldı.

SERBEST KALDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.I.'yı ve E.D.'yi kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Taraflar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

"BEN SADECE AYIRMAYA ÇALIŞTIM"

Hastanede tedavi altına alınan Yunus Sarp; "Gözümde yüzde 90 görme kaybı olacak. Ben sadece ayırmak istedim. Gence silah kabzasıyla vuruyordu. Yapma dedim, gözümden vuruldum" dedi.