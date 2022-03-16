Kavgayı ayırmak istedi gözünden oldu

BEYLİKDÜZÜ'NDE 8 Mart gecesi bir iş merkezinin önündeki bankta oturan H.I., iddiaya göre yoldan geçen bir kıza laf attı. O esnada yakında bulunan E.D., yeğenine laf atıldığını ileri sürerek belinden çıkardığı havalı tabancayla H.I.'yı kovalamaya başladı. H.I.'yı sığındığı markette yakalayan E.D. genci yaka paça dışarıya çıkarıp silahının kabzasıyla başından yaraladı. Bu sırada marketin yanında kuaför dükkânı bulunan Yunus Sarp, kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak öfkeli adam 'Sen karışma' diyerek havalı tabancayı Sarp'a doğru ateşledi. Gözüne isabet eden boncuk ile bir anda dünyası kararan Yunus Sarp, hastaneye kaldırıldı. Sarp'ın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşurken, gözaltına alınan H.I. ve E.D., sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.