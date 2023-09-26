Kavgayı ayırmak istedi, öldü! Adana’da korkunç olay!

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Nuri Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kadri Aslan'ın, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Aslan gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.